Come evitare facilmente le falle di sicurezza come quella di TikTok (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le falle di sicurezza come quella recente di TikTok si basano su un principio semplice: le persone sono più facili da ingannare delle macchine. Il recente problema di sicurezza che ha colpito TikTok è solo l’ultimo di una lunga serie. Ci sono passati praticamente tutti, da Facebook a Google, passando per FitBit e per altri servizi di qualsiasi dimensione e importanza. Le falle di sicurezza, soprattutto quelle che puntano a ingannare l’utente, sono tutt’altro che nuove. Di solito i malintenzionati prendono di mira l’applicazione o il servizio più in voga in quel momento, quindi non stupisce che, in questo periodo, le “attenzioni” dei cybercriminali siano rivolte a TikTok. Quello che accomuna la falla di sicurezza identificata da Checkpoint a molti degli attacchi hacker alle altre piattaforme è che anche questo si basa sull’anello più ... Leggi la notizia su newsmondo

