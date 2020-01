Colombia, negozio permette ai cani randagi di rinfrescarsi con l’aria condizionata (Di venerdì 10 gennaio 2020) In Colombia c’è un negozio che ha aperto le sue porte ai poveri cani randagi costretti a vivere nelle strade calde della città anche quando in estate le temperature si fanno decisamente elevate. Così si possono riposare un po’ rinfrescandosi con l’aria condizionata che ovviamente è presente all’interno della struttura di vendita. Purtroppo molti cuccioli che vivono in strada sono costretti a vivere in condizioni disumane. Durante l’inverno devono fronteggiare temperature bassissime e neve e gelo che rischiano di farli morire congelati. Mentre in estate devono fare i conti con il caldo torrido, che toglie loro il fiato. Per fortuna c’è qualcuno sempre pronto a dare una mano come può. A Florencia, città che si trova nel dipartimento di Caquetà, in Colombia, c’è ... Leggi la notizia su bigodino

