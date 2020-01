Colloquio di lavoro, ecco qual è il colore da evitare (e come è meglio vestirsi) (Di venerdì 10 gennaio 2020) RossoBiancoBeigeNeroGrigioBluIl Colloquio di lavoro è un momento decisivo dove nel breve lasso di tempo che si ha a disposizione siamo costretti a dare il meglio di noi stessi, cercando di far emergere le nostre qualità e di nascondere i nostri difetti, a cominciare dal modo di vestire. Perché, nostro malgrado, l’abito fa il monaco e contribuisce a una buona impressione ai fini di una valutazione professionale. Insomma, vestirsi per fare presa è importante, come dimostrano le ricerche sull’argomento: l’85% della comunicazione è non-verbale, quindi il giusto outfit dona fiducia in se stessi e ci predispone al meglio nei confronti degli altri. I colori comunicano molto Distinguersi dalla massa è importante, ma bisogna farlo con sapienza ed equilibrio. Colori accesi e luminosi, disegni e stampe vistose possono essere alla moda ma di certo non sono molto indicati in un contesto di ... Leggi la notizia su vanityfair

