Collega gli avvelena il panino durante la pausa pranzo: 26enne muore dopo 4 anni di agonia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un ragazzo di 26 anni è morto dopo quattro anni di coma in ospedale a causa del panino avvelenato da un Collega che aveva mangiato durante una pausa pranzo al lavoro. È successo in Germania: i fatti risalgono al 2016, quando un uomo di 57 anni che lavorava con lui gli aveva spruzzato della polvere tossica nel panino che stava per mangiare a pranzo nell’officina di verniciatura dove entrambi erano occupati, a Schloss Holte-Stukenbrock, città della Germania occidentale, nello stato federato della Renania Settentrionale-Vestfalia. Il giovane aveva accusato subito un malore e trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, tanto che dopo poco era entrato in coma. Dagli accertamenti dei medici era emerso che il 26enne era stato avvelenato con una polvere a base di acetato di piombo, una sostanza in grado di danneggiare gli organi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

