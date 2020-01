Clizia Incorvaia: “Non so perché Scamarcio abbia negato il bacio” (Di sabato 11 gennaio 2020) Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip eppure sono già tanti gli argomenti che attirano l’attenzione del pubblico. Fra questi il rapporto fra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, si è tornati a parlare della vicenda di gossip che ha coinvolto Clizia Incorvaia. L’ex moglie di Francesco Sarcina, infatti, aveva confessato qualche tempo fa di aver baciato Riccardo Scamarcio, amico dell’ex marito e testimone di nozze. “Non so perché Scamarcio abbia negato il bacio“, ha affermato Clizia Incorvaia. Per poi aggiungere: “Se non fosse stato vero, avrebbe potuto denunciarmi per diffamazione. L’ho confessato a Francesco perché ha chiesto lui di raccontarci cosa era successo nel ... Leggi la notizia su notizie

