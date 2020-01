Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip fa confessioni choc: ecco cosa ha detto (Di sabato 11 gennaio 2020) Clizia Incorvaia, durante il live del secondo appuntamento di Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, ha avuto modo di poter mettere un punto sul triangolo che l’ha coinvolta insieme a Francesco Sarcina e a Riccardo Scamarcio. La donna ha avuto modo di poter chiarire le tempistiche del divorzio tra i due ed ha ammesso finalmente di essersi avvicinata al testimone di nozze del marito. Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio: cosa è successo Nonostante l’attore abbia smentito una possibile relazione con Clizia o un suo eventuale coinvolgimento, lei ha confermato invece un avvicinamento con lui tanto da accennare ad alcuni baci. Francesco Sarcina ai tempi aveva rilasciato una dichiarazione a Il Corriere della Sera in cui raccontava tutti i dettagli sconvolgenti sull’ex moglie, la stessa che in diretta questa sera per la prima volta ha ammesso di aver perso molti ... Leggi la notizia su trendit

GrandeFratello : Il tradimento di Clizia Incorvaia nei confronti del suo ex Francesco Sarcina... c'è stato davvero? Lei nega ma una… - ComfortablyFool : Ma vogliamo metterla qualche bella single per Pago che non sia Clizia Incorvaia per favore??? ALLORAAAA #GFvip - MediasetPlay : Clizia Incorvaia racconta la sua versione dei fatti riguardo il presunto 'tradimento' nei confronti del suo ex mari… -