Ciclocross, Kevin Pezzo Rosola: “Vorrei fare anche solo la metà di quello che ha fatto mia mamma” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cresce a vista d’occhio un altro giovane promettente del movimento Ciclocrossistico italiano, il diciassettenne portacolori della DP66 Giant SMP Kevin Pezzo Rosola. Figlio di Paola Pezzo, campionessa olimpica di MTB ad Atlanta 1996 e a Sydney 2000, e dell’ex professionista Paolo Rosola, vincitore di dodici tappe al Giro d’Italia, e dal 2015 direttore sportivo della Gazprom-RusVelo, Kevin sta svolgendo gara dopo gara un percorso tutto suo, cercando di dimostrare il meglio di sé senza farsi pesare il ruolo di figlio d’arte. Un ragazzo che ha già assaggiato la vittoria a livello internazionale, e al Giro d’Italia di Ciclocross su tutti, e che adesso ha davanti a sé un Campionato italiano, come quello di Schio, dove potrà giocarsi una grandissima chance per un futuro ricco di sogni. Tracciamo assieme il tuo bilancio stagionale. “Il mio bilancio in questa ... Leggi la notizia su oasport

