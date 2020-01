Ciclismo, Elia Viviani cambia idea: sarà al via del Giro d’Italia 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Cofidis del campione d’Europa Elia Viviani è stata presentata in giornata e l’azzurro ne ha approfittato per svelare il suo programma fino alle Olimpiadi di Tokyo, grande obiettivo del veronese che punta a rivincire l’oro nell’Omnium e, inoltre, si cimenterà anche nella Madison in coppia con il suo nuovo compagno Simone Consonni, anch’esso ingaggiato dal sodalizio francese per la stagione 2020. Rispetto alle anticipazioni, la grande novità è la presenza del Giro d’Italia nel calendario 2020 dello sprinter veneto. Elia, infatti, in un primo momento sembrava dovesse rinunciare alla Corsa Rosa per concentrarsi solo sul Tour e sui Giochi Olimpici. La Grande Boucle, ad ogni modo, resta nei programmi di Viviani, il quale, dunque, farà entrambi i grandi giri. Non solo tappe dei grandi giri e Olimpiadi nel mirino di Elia Viviani, però. Il campione ... Leggi la notizia su oasport

