Ciclismo, anche Tirreno-Adriatico e Giro di Lombardia nel calendario 2020 di Remco Evenepoel (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Giro d’Italia non è l’unica gara che l’enfant prodige Remco Evenepoel correrà quest’anno in Italia. Il giovanissimo belga, infatti, che ha bellissimi ricordi del Belpaese dato che qua vinse il Giro della Lunigiana da juniores e una tappa all’Adriatica-Ionica l’anno scorso, sarà della partita anche alla Tirreno-Adriatico, ove avrà anche modo incontrare l’altro fuoriclasse che sta stupendo il mondo del pedale, vale a dire Mathieu van der Poel, e al Giro di Lombardia. Un programma non intenso, ma ricco di obiettivi ambiziosi quello che seguirà Evenepoel nel 2020, stante quello che riporta il sito neerlandese WielerFlits. L’esordio è previsto a fine gennaio in Argentina alla Vuelta a San Juan, poi toccherà alla Volta ao Algarve e, dunque, alla Tirreno. Successivamente Remco farà quasi un mese di pausa prima di riattaccare il numero alla ... Leggi la notizia su oasport

