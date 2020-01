Ci sono nuovi risultati per la caccia al neutrino di Majorana (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le torri contenenti i cristalli dell’esperimento Cuore (foto: Yura Suvurov) Siamo un passo più vicini al neutrino di Majorana, una particella straordinaria, dato che è anche contemporaneamente particella e antiparticella di se stessa. Teorizzato circa 80 anni fa da Ettore Majorana, questo neutrino, che per le sue proprietà coinciderebbe con la sua antiparticella, l’antineutrino, è cercato da tempo e non è ancora stato osservato. Ma oggi il cerchio si stringe, dato che i ricercatori dell’esperimento internazionale Cuore (Cryogenic Underground Observatory for Rare Events) condotto in Italia, nei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), hanno raccolto la più vasta quantità di dati sui neutrini, cercando di capire se il neutrino è effettivamente una particella di Majorana. I risultati, in preprint su arXiv, sono in via di ... Leggi la notizia su wired

Comincini : Oggi @Corriere riprende dati #INPS che confermano che quella su #articolo18 è una battaglia superata. I licenziamen… - GianlucaVasto : Buone notizie per la mobilità #sostenibile: 2,2 miliardi sono stati stanziati per nuovi bus ecologici, destinati al… - fattoquotidiano : Sfruttamento e caporalato sono ancora presenti. I decreti Salvini hanno prodotto centinaia di neo irregolari [di Ro… -