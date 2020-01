Chiesto il rinvio sulla Gregoretti. Ma Gasparri tenta la melina. Lunedì il presidente della Giunta incontrerà la Casellati. E intanto presenta la relazione che assolve già il leader della Lega (Di venerdì 10 gennaio 2020) Come da copione Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se concedere o meno il via libera al processo per Matteo Salvini sulla vicenda della nave Gregoretti – come Chiesto dal Tribunale dei ministri di Catania – nella sua relazione di ieri ha proposto di dire no all’autorizzazione a procedere. E ha chiamato in causa il premier Giuseppe Conte: “A prescindere dalla configurabilità o meno di un concorso nel reato del presidente Conte, sicuramente è configurabile un coinvolgimento politico-governativo di quest’ultimo, comprovato innanzitutto dalla assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti da parte del ministro Salvini e sulle scelte dallo stesso operate”. Difesa scontata da parte dell’alleato forzista, la vera battaglia infatti ora è un’altra: è tutta sulla data del voto definitivo in ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

