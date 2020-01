Chiesa madre inagibile a Giffoni, arrivano i fondi per riaprirla (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiffoni Valle Piana (Sa) – Buone notizie per la Chiesa della Santissima Annunziata, chiusa per motivi di sicurezza dopo che domenica scorsa alcuni calcinacci sono caduti dal soffitto della navata centrale durante la celebrazione della messa. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha stanziato i fondi per il rifacimento del manto di copertura e quindi per la messa in sicurezza dell’edificio, che consentirà di riaprire ai fedeli un luogo di culto noto oltre i confini regionali per la custodia di una reliquia attribuita alla corona di spine del Cristo. Ad annunciarlo è la deputata Anna Bilotti, che questa mattina si è recata negli uffici ministeriali per evidenziare la problematica e accertarsi della disponibilità dei fondi per un intervento immediato. «Sono felicissima di poter confermare il finanziamento dei lavori – ha commentato la ... Leggi la notizia su anteprima24

