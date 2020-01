Chiara Ferragni: “ho tantissime paure, è una cosa limitante”. Lo sfogo sui social (Di venerdì 10 gennaio 2020) Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo, condivide da sempre sui social tutte le sue emozioni, positive o negative che siano. Proprio nelle ultime ore, la bella influencer ha aperto una finestra su un argomento molto delicato: essere mamma. Attraverso delle Instagram Stories ha rivelato: “ho tantissime paure, è una cosa limitante”. Lo sfogo, preceduto da un post pubblicato sul suo profilo, ha commosso molti fans dell’influencer italiana. Ecco cosa ha scritto: Diventare madre è stato il dono più grande della vita e allo stesso tempo mi ha reso una persona nuova. Ho capito il vero significato dell’empatia e non mi sono mai sentita così tanto connessa alle persone intorno a me come adesso. Incredibile vero? Si ma non sempre. Quando sento le persone soffrire, soffro anche io con loro. Mentre prima il dolore degli altri era ... Leggi la notizia su trendit

