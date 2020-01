Chiara Ferragni, ansia da mamma: «Con Leone ho capito l’empatia» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)Chiara Ferragni, il 2019 in dieci foto (scelte da lei)La paure di una mamma. Chiara Ferragni, che nel marzo 2018 ha messo al mondo il suo primo figlio, si confida su Instagram e rivela come la maternità abbia amplificato alcune sue sensazioni: «Leone mi ha reso un persona nuova. Ho capito il vero significato di “empatia”, non mi ero mai sentita così legata alle persone intorno a me», scrive l’imprenditrice ... Leggi la notizia su vanityfair

trash_italiano : #GFVIP, Antonella Elia critica Chiara Ferragni e Fedez - soundslikefate : RT @Viperissima_: In 24ore la Elia ha già smerdato: - 18 sponsor - Milly Carlucci e i suoi programmi - Fedez - Chiara Ferragni - la tipa c… - VanityFairIt : «Con Leone ho capito l'empatia» -