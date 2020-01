Chi era Vicente Huidobro, il poeta cileno celebrato oggi dal doodle di Google (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nell’anniversario della nascita di Vicente Huidobro il doodle di Google ne celebra il ricordo: oggi, venerdì 10 gennaio 2020, la pagina iniziale del motore di ricerca omaggia uno dei principali poeti cileni. Considerato tra i più grandi verseggiatori del Cile di tutti i tempi, alla stregua di Neruda, De Rokha e Mistral, Vicente García-Huidobro Fernández viene ricordato per la sua intensa attività culturale. Vicente Huidobro, chi era il poeta cileno celebrato oggi da Google Padre del creazionismo, Vicente Huidobro viene celebrato proprio oggi nel giorno dell’anniversario della sua nascita: nato a Santiago del Cile il 10 gennaio 1893, il poeta avrebbe compiuto 127 anni. Cresciuto in una famiglia agiata, Huidobro ha avuto la possibilità di studiare nelle migliori scuole cilene. Si è laureato in Lettere all’Università di Santiago del Cile e si è dedicato subito all’attività culturale ... Leggi la notizia su urbanpost

