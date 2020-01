C'è ancora spazio per gli smartphone con batterie removibili, ecco il Samsung Galaxy XCover Pro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella scheda tecnica del Galaxy XCover Pro spicca la voce 'batteria removibile'. Incredibile, ma vero. Attesi per febbraio i nuovi smartphone della linea Galaxy S e il successore del Galaxy Fold. Svelati i nomi. mondofox

albertoangela : Che bellissimi ricordi insieme... Grazie ancora Luca per le tue parole dallo spazio. In bocca al lupo per la tua av… - Davidovskij : Mandiamo i razzi nello spazio ma ancora non abbiamo risolto l'enorme problema tecnologico della macchina del caffè che 'non dà reato' ??????? - mazze99 : @SkySportMotoGP Ma veramente? Si è deciso dopo 3 anni? Era anche ora. Basta con sta tifoseria osannata. È finito pu… -