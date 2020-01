Cavallari: colpo di grazia a categoria storica urtisti da parte di Raggi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “Virginia Raggi e la sua Giunta assestano il colpo di grazia alla storica categoria degli urtisti, i venditori di souvenir di Roma. Dopo oltre cento anni di attivita’, 115 famiglie romane potranno pure morire di fame: e’ l’esito della riunione ‘farsa’ di questi minuti in Campidoglio dopo l’incontro tra l’assessore Cafarotti e i lavoratori, disponibili a lasciare le postazioni sulle piazze romane di pregio a fronte di ricollocazioni adeguate e condivise. E cosi’ vanno via i lavoratori storici e regolari mentre gli abusivi continueranno a lavorare indisturbati e a deturpare i monumenti di Roma”. Cosi’, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Enrico Cavallari di Italia Viva. “Ci sono licenze da Urtista, tutte regolari e su cui hanno operato sempre lavoratori onesti, che sono state restituite dopo ... Leggi la notizia su romadailynews

