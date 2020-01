Cava de’ Tirreni, stupro nel centro massaggi, tutti assolti: ‘Ragazzino consenziente’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Corte di Appello di Salerno ha ribaltato la sentenza sui tre uomini accusati dello stupro di gruppo ai danni di un 17enne in un centro massaggi: inizialmente condannati complessivamente a 25 anni di carcere, gli imputati sono stati tutti assolti perché per i giudici il fatto non sussiste. Si sarebbe trattato di rapporti consensuali. Leggi la notizia su fanpage

