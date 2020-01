Catania, prescriveva esami inutili per bambini prematuri: arrestato dirigente medico (Di venerdì 10 gennaio 2020) Chiedeva ai genitori di effettuare esami inutili sui loro bambini nati prematuri in intramoenia, cioé pagando. con questa accusa è stato arrestato Alessandro Rodonò, dirigente medico in servizio nel reparto di Neonatologia all’ospedale San Marco di Catania, ora ai domiciliari. Le indagini stanno ricostruendo la dinamica di quattro episodi concussivi – due consumati e due tentativi – accaduti tra settembre e ottobre del 2019. Secondo la Procura di Catania, dopo avere effettuato i controlli di routine, il medico richiedeva ulteriori ecografie cerebrali, in realtà del tutto inutili, facendo leva sulla preoccupazione di genitori dei pazienti nati prematuri. Di fronte a questa prospettiva, i genitori si vedevano costretti ad eseguire il pagamento della prestazione intramoenia al dottor Rodonò, che altrimenti si sarebbe rifiutato di effettuare gli esami. L'articolo Catania, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

