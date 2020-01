Catania, Morena Desi scomparsa da 7 giorni | Ma spunta una telefonata alla zia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Della giovanissima Morena Desi, 15 anni, non si avevano notizie dallo scorso 3 gennaio, giorno del funerale del padre. La zia scrive su facebook: “Mi ha telefonato e mi ha detto che sta bene. Ma non vuole tornare a casa” “Mia nipote mi ha telefonato. Mi ha detto che sta bene ma per il momento … L'articolo Catania, Morena Desi scomparsa da 7 giorni Ma spunta una telefonata alla zia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

NewSicilia : ++ AGGIORNAMENTO ++ La 15enne ha deciso di mettersi in contatto con una familiare #Newsicilia - lucafaccio : @eleonoradaniele Catania, sparisce nel nulla dopo il funerale del padre: si cerca la 15enne Morena Desi - lucafaccio : Catania, sparisce nel nulla dopo il funerale del padre: si cerca la 15enne Morena Desi -