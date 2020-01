Catania, esami inutili per figli prematuri: arrestato medico (Di venerdì 10 gennaio 2020) E’ stato arrestato e messo ai domiciliari per concussione il dirigente medico Alessandro Rodonò, in servizio presso il reparto di neonatologia dell’ospedale San Marco di Catania Leggi la notizia su repubblica

Virus1979C : RT @rep_palermo: Catania, esami inutili per figli prematuri: arrestato medico [aggiornamento delle 11:36] - blogsicilia : Medico in manette a Catania, avrebbe preteso esami inutili a pagamento - - eccapecca : Sanità... #Catania bambini -