Catania | chiedeva soldi per esami inutili in neonatologia | Arrestato medico

Arrestato e messo ai domiciliari per concussione il dirigente medico Alessandro Rodonò, in servizio presso il reparto di neonatologia dell'ospedale San Marco di Catania. chiedeva soldi ai genitori di neonati per esami inutili. Ai genitori dei neonati prematuri chiedeva ingenti somme di denaro per effettuare esami. Li prospettava come necessari per valutare le condizione di

