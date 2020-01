Casa ex ministra Trenta, archiviazione

La Procura militare di Roma ha archiviato l'indagine sullaconcessa in uso a Elisabettaquando era al governo come titolare della Difesa. Finito il mandato, l'alloggio era stato assegnato al marito di, maggiore dell'Esercito. Il fascicolo,senza nomi, riguardava la correttezza della procedura: non si sarebbero ravvisate ipotesi di reato militare. Marito e moglie avevano comunque lasciato l'alloggio, 4 mesi dopo la fine dell'incarico di, spiegando il ritardo con problemi nel trasloco.(Di venerdì 10 gennaio 2020)