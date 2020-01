Carolyn Smith, il tumore è tornato: ‘devo rinunciare al lavoro’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Carolyn Smith continua a lottare senza mai fermarsi contro il suo brutto male. Tutti noi l’abbiamo vista sempre determinata e combattiva fin dal 2007 cioè da quando è diventata Presidente di Giuria di Ballando con le Stelle. Nel 2015, la donna ha scoperto di avere un cancro al seno e ha subito annunciato la notizia ai suoi follower, senza mai perdere la speranza. Da anni ormai è costretta a chemio e radio e dagli ultimi esami pare che la situazione non è affatto migliorata. In un recente video su IG, la coreografa e ballerina ha fatto sapere che dovrà rinunciare ad alcuni impegni e mettersi a riposo. Nuovi esami per Carolyn Smith Carolyn Smith ha rotto il silenzio raccontando ai suoi fan l’evolversi della malattia. In un video registrato alcune settimane fa a Maiami, la donna ha spiegato che i medici le hanno consigliato un pò più di riposo e di evitare di parlare del suo brutto ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Carolyn Smith, il tumore è tornato: ‘devo rinunciare al lavoro’ - -