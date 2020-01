«Cannabis light legale», l'emendamento 5Stelle dopo l'ok in Cassazione (Di venerdì 10 gennaio 2020) ROMA Via libera alla Cannabis light, M5S ci riprova. Il Movimento 5Stelle prima di Natale lo aveva annunciato: «Abbiamo perso una battaglia ma non la guerra». Ed ecco che le norme cassate... Leggi la notizia su ilmessaggero

ilmessaggeroit : «#cannabis light legale», l'emendamento 5Stelle dopo l'ok in Cassazione - il_sankarista : RT @squopellediluna: ma il male è la cannabis light o il thc...già già - ostinAzione : RT @squopellediluna: ma il male è la cannabis light o il thc...già già -