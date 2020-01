Cani e gatti avvelenati in Costiera, l’allarme dell’Enpa: “Situazione raccapricciante” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cani e gatti avvelenati in Costiera Amalfitana: l'allarme dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali. "Situazione che definire raccapricciante è un eufemismo". La stessa Enpa ha poi spiegato come difendersi da questo tipo di episodi e, soprattutto, ricordato di denunciare sempre qualunque "avvistamento" di cibo avvelenato. Leggi la notizia su fanpage

XIIIr3d : RT @Serra_nda: Il tizio del ristorante dove sto pranzando mi ha appena detto che, al suo pitone di 70 kg, dava da mangiare gatti e cani ran… - MarinaMicozzi : Twitter si divide in 3 maxi gruppi: - quelli che vogliono condividere salute sentimenti poesie malattie stati menta… - ladradifiori : @AdanReadken Anche perché spessissimo gli homeless piuttosto non mangiano ma la loro compagnia ( cioè cani spesso m… -