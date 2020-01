Campania, Più Europa: “Con alleanza Pd-M5S, i Liberali seguirebbero altre strade” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Come partito, anche in Campania siamo impegnati a costruire un’alternativa riformatrice e federalista europea tanto al populismo del M5S che al sovranismo della Lega. In Emilia Romagna, ad esempio, Più Europa ha deciso di sostenere con la propria lista la candidatura di Stefano Bonaccini perché ha ben amministrato la regione e perché il presidente uscente ha scelto una coalizione senza il M5S. Come più volte sottolineato da Emma Bonino, è quella per noi la strada da percorrere, dal governo nazionale alle amministrazioni locali. Se in Campania il Pd si facesse convincere dalle sirene del populismo accettando una coalizione con il partito del reddito di cittadinanza e del No a tutto, i Liberali e i liberaldemocratici seguirebbero altre strade. Siamo convinti che quel che vale per Più Europa valga anche per gli altri movimenti d’area liberale, come Azione ... Leggi la notizia su anteprima24

