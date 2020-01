Calendario Serie A basket, orari e programma 11-12 gennaio: guida tv, streaming e palinsesto 18ma giornata (Di venerdì 10 gennaio 2020) Inizia in questo weekend il girone di ritorno di Serie A basket 2019-2020. Aprono due anticipi sabato 11 gennaio, ovvero Reggio Emilia – Brescia, che inizierà alle 20.00, e Fortitudo – Pesaro delle 20.30. Domenica 12 le prime a scendere in campo saranno Milano, reduce dal bel successo in Eurolega contro il Panathinaikos, e Treviso, in cerca di riscatto dopo quattro sconfitte consecutive, nel match delle 12.00. Alle 16.30 la Virtus Roma ospita nella capitale la Virtus Bologna, per quello che è un incontro che ha sempre un certo fascino. Alle 17.00 toccherà a Cantù-Brindisi, mentre alle 18.00 i campioni d’Italia della Reyer Venezia faranno visita a Trieste. Alle 18.30 una Dinamo Sassari in formissima se la dovrà vedere tra le mura amiche con Varese, in quello che sarà un match dal sapore speciale per il coach dei sardi, Gianmarco Pozzecco, il quale nella provincia ... Leggi la notizia su oasport

Ila__C : @ serie a puoi fare il calendario dell'inter in modo che non interferisca con alberto angela? - zazoomnews : Calendario Serie TV 2020 USA-UK: le date di Devs e Mrs America di FX on Hulu - #Calendario #Serie #USA-UK: #America -