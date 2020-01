Calendario Campionati Italiani ciclocross 2020: orari, programma, tv, streaming. Si gareggia a Schio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Come da tradizione in questa seconda settimana di gennaio andranno in scena i Campionati Italiani di ciclocross che si svolgeranno a Schio domenica 12 gennaio 2020. Nella rassegna nazionale verranno assegnate le maglie tricolori dedicate alle categorie uomini juniores, uomini U23, donne Elite (con le quali corrono anche le U23 e le juniores) e uomini Elite. I fari dei riflettori saranno puntati sul duello al femminile tra Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi, entrambe stabilmente nella top-20 mondiale e desiderose di darsi battaglia per il titolo di campionessa italiana. La prima gara di giornata vedrà sfidarsi i giovanissimi della categoria uomini juniores con partenza prevista per le 9.00. Dalle 10.30 sarà invece la volta degli uomini U23. La sfida più attesa della manifestazione, appunto la prova donne Elite, avrà inizio alle ore 12. L’ultimo appuntamento di giornata sarà invece ... Leggi la notizia su oasport

iltornante : Pubblicato il calendario gare dei Campionati Regionali ACI Karting 2020. - svkrhub : Pensate a me che ogni weekend dovrò fare il calendario con 160 campionati diversi - zazoomnews : Ciclocross Campionati Italiani 2020: calendario programma orari e tv - #Ciclocross #Campionati #Italiani -