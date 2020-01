Calciomercato Napoli: per Demme manca solo l’ufficialità, ora obiettivo Lobotka (Di venerdì 10 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: in attesa della conferma ufficiale per l’arrivo dell’ormai ex capitano del Lipsia che ieri ha sostenuto le visite mediche, prosegue la trattativa per lo slovacco. Calciomercato Napoli | Diego Demme, ex capitano del Lipsia, capolista in Bundesliga, è un calciatore del Napoli. Il centrocampista ventottenne di origini italiane – il padre Vincenzo, calabrese … L'articolo Calciomercato Napoli: per Demme manca solo l’ufficialità, ora obiettivo Lobotka proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

