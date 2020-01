Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis sorride: 33 milioni investiti, mai speso così tanto a gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) ll Napoli di Aurelio De Laurentiis non aveva mai speso così tanto nell’ultimo decennio durante una singola finestra del mercato di riparazione. Ormai era diventata una tradizione: gennaio non è mai stato particolarmente fruttifero per gli azzurri. Anzi, i tifosi ricordano spesso e volentieri le trattative poco importanti o saltate addirittura all’ultimo momento. Basti pensare al mancato trasferimento di Simone Verdi due anni fa. L’allora esterno del Bologna è approdato comunque all’ombra del Vesuvio qualche mese dopo, ma senza trovare troppa fortuna. Oggi sono 12 i milioni spesi per Diego Demme e 21, bonus esclusi, per Stanislav Lobotka. Nel 2017 e nel 2014, anni nei quali il mercato invernale è stato più corposo per gli azzurri, il Napoli non era andato oltre i 18,5 milioni. Nel 2014, tra l’altro, proprio in quel periodo i partenopei abbracciarono per la ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, è fatta per #Lobotka: i dettagli ?? - DiMarzio : #Napoli-#Lobotka ormai al traguardo la trattativa -