Calciomercato Milan, può tornare Allegri! Quattro volti nuovi per la prossima stagione, come cambia l’11 [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Calciomercato Milan – stagione veramente deludente in casa Milan, il club rossonero al momento sta lottando per la salvezza, si tratta di un obiettivo sicuramente non all’altezza del club rossonero. Il nuovo corso sta deludendo, tutti i dirigenti sono finiti sul banco degli imputati per un mercato non all’altezza almeno fino al momento. Delusione anche sul fronte allenatore, la scelta di affidarsi a Giampaolo non ha portato gli effetti sperati, l’ex Sampdoria è stato esonerato dopo poco tempo, la stagione non è svoltata con l’arrivo di Stefano Pioli. Il tecnico ex Fiorentina completerà comunque la stagione ma l’intenzione è quella di affidarsi dalla prossima stagione ad un tecnico di grande esperienza. L’identikit è clamoroso e porta il nome di Massimiliano Allegri, il Milan sta provando a riportare l’allenatore a Milano. Nei ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione -