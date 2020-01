Calciomercato Milan: fatta per l’arrivo di Kjaer, i dettagli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Calciomercato Milan: tutto fatto per l’arrivo di Simon Kjaer, il difensore danese arriva dall’Atalanta via Siviglia. I dettagli Dopo la partenza di Mattia Caldara, il Milan ha definito l’arrivo di Simon Kjaer. L’operazione per portare il difensore danese in rossonero è in chiusura. Come riporta Gianluca Di Marzio, Kjaer arriva dal Siviglia via Atalanta, poiché dall’estate scorsa era in prestito ai nerazzurri con cui finora in campionato ha collezionato 5 presenze e una in Champions League. Non è ancora nota la formula con la quale il danese si trasferirà a Milano. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione -