Calciomercato Milan, ecco le parole di Lampard su Christensen (Di venerdì 10 gennaio 2020) Christensen non dovrebbe lasciare il Chelsea, Lampard chiude al trasferimento del centrale accostato al Milan: «Non andrà via» Frank Lampard in conferenza stampa ha affermato che Andreas Christensen, difensore centrale che piace al Milan, non dovrebbe partire. «Non andrà via, mi piace come giocatore, è di grande qualità. È chiaro che ogni partita devo scegliere due centrali, chi resta fuori è inevitabilmente insoddisfatto». Il danese classe '96 non trova molto spazio nel Chelsea quest'anno, solo 8 le presenze in Premier League per lui.

