Calciomercato Milan, affare da 33 milioni: si chiude (Di venerdì 10 gennaio 2020) Clamorosa bomba di Calciomercato: il Milan sta per cedere il suo attaccante in Inghilterra. Tutte le ultime L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha portato sicuramente una nuova aria di entusiasmo all’ambiente rossonero, anche se questo non si è tramutato immediatamente in risultati positivi sul campo. Ma lo svedese in rosa, con il suo carattere, … L'articolo Calciomercato Milan, affare da 33 milioni: si chiude proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione -