Calciomercato – Le notizie di oggi | casi per Torino e Sampdoria | il nuovo Milan | la

Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. casi per Torino e Sampdoria – Scoppia il caso Millico al Torino. Prima di cederlo in prestito al Chievo, il Torino chiede di prolungare il contratto del giovane attaccante ma l'agente frena: "Il rinnovo si discute e non si impone". Caos anche in casa Samporia, sembrava fatta per l'arrivo del difensore Tonelli ma la trattativa si è clamorosamente bloccata. Il nuovo Milan – Stagione veramente deludente in casa Milan, il club rossonero al momento sta lottando per la salvezza, si tratta di un obiettivo sicuramente non all'altezza del club rossonero. Il nuovo corso sta deludendo, tutti i dirigenti sono finiti sul banco degli imputati per un mercato non all'altezza almeno fino al momento. Delusione anche sul fronte allenatore, ...

