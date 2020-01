Calciomercato Inter: scambio Kessie-Politano e lunedì arriva Young (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’Inter è scatenata sul mercato: prende quota lo scambio con il Milan tra Politano e Kessie, lunedì Ashley Young a Milano Quasi all’improvviso arriva Franck Kessie. L’Inter sta lavorando assiduamente su più tavoli per assicurare ad Antonio Conte il rinforzo a centrocampo che merita e desidera. Per questo motivo sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di uno scambio con il Milan tra Politano e Kessiè. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Marotta si sta tutelando viste le difficoltà incontrate per Arturo Vidal (il cileno vuole partire, il Barcellona non ha mai aperto ad una separazione anticipata) e per questo motivo avrebbe pensato all’ivoriano. Inter e Milan potrebbero optare per un prestito con obbligo di riscatto, garantendosi buone plusvalenze da mettere a bilancio nel prossimo giugno. L’incontro tra le società è fissato per metà della prossima ... Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… - FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… -