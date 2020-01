Calciomercato 10 gennaio: Milan, Caldara torna all’Atalanta. Scambio Politano-Kessie, si entra nel vivo! Reina all’Aston Villa (Di venerdì 10 gennaio 2020) Calciomercato 10 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 10 gennaio. Indiscrezioni, movimenti di mercato e ultimissime di questa sessione invernale di Calciomercato. Milan– Rossoneri scatenati soprattutto in chiave cessioni. Prende corpo il potenziale Scambio tra Kessie e Politano. Addio confermato di Caldara: il centrale difensivo torna all’Atalanta in prestito per 18 mesi, con … L'articolo Calciomercato 10 gennaio: Milan, Caldara torna all’Atalanta. Scambio Politano-Kessie, si entra nel vivo! Reina all’Aston Villa proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

