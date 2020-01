Calcio femminile, Serie A 2020: Juventus sul campo del Tavagnacco, Fiorentina e Roma affrontano Orobica e Pink Bari nell’11° turno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 torna in scena per il suo 11° turno. Si riparte dalla Juventus capolista: 9 vittorie e 1 pareggio il bilancio della Vecchia Signora che, sul piano della continuità, ha fatto la differenza, forte di 30 gol realizzati e solo 6 subiti. Dati che fanno della formazione allenata da Rita Guarino la squadra con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo nazionale. La Juve riprenderà il proprio cammino dalla trasferta in terra friulana: sarà il Tavagnacco (domenica 12 gennaio alle 12.30) a tentare l’impresa, bisognoso più che mai di punti per la salvezza. E’ chiaro che le attenzione delle gialloblu saranno tutte, o quasi, sulla n.10 delle campionessa d’Italia, ovvero Cristiana Girelli. L’attaccante azzurra finora ha realizzato lo stesso numero di reti che porta sulla maglietta e la voglia di update è molta. ... Leggi la notizia su oasport

