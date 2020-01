Calabria, il video del candidato leghista nella vasca idromassaggio con sigaro e rum: “Un saluto agli amici del gruppo Revenge porn” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Cari amici del gruppo Revenge porn, vi volevo fare un saluto dopo la manifestazione di Salvini a Roma”. Immerso nella vasca idromassaggio, con sigaro in bocca e un bicchiere di rum. Appare così Alfio Baffa, ex consigliere comunale di Forza Italia e oggi candidato leghista alle Regionali in Calabria, in un video che in questi giorni di campagna elettorale sta circolando su social network e telefonini. Non è chiaro a quando risalga il filmato, probabilmente a qualche mese fa visto il riferimento alla manifestazione romana del leader della Lega. Di sicuro dopo la sua diffusione il candidato 39enne è finito nella bufera, in particolare per il nome del gruppo a cui lui fa riferimento del filmato: il revenge porn infatti è una pratica che consiste nel rendere pubblici video privati e intimi per vendetta nei confronti di una persona. Un reato secondo la legge italiana, punibile ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

