Buone notizie per la Lega: Italia viva arruola Sgambati e attacca De Luca (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Italia viva si presenterà alle elezioni regionali in Campania con la sua lista, una squadra forte, per garantire un buon governo a questa Regione”. L’annuncio del coordinatore nazionale del partitino di Matteo Renzi, Ettore Rosato, è una ottima notizia per il centrodestra. Italia viva, infatti, rappresenta una spina nel fianco per il centrosinistra, e in particolare per il presidente uscente, Vincenzo De Luca. Il deputato Gennaro Migliore, leader campano del partito, che già in precedenza aveva espresso perplessità sulla ricandidatura di De Luca, anche oggi ha messo i bastoni tra le ruote al centrosinistra regionale: “Il candidato in Campania? Noi vorremmo che fosse espressione della possibilità più concreta di vittoria”, ha detto Migliore. Che Rosato in particolare sia animato da una fortissima ostilità nei confronti ... Leggi la notizia su anteprima24

