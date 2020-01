Brunori Sas racconta il nuovo disco: “Canto delle cose che invece di separare le persone, le tengono insieme” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Brunori Sas racconta il nuovo disco: “Canto delle cose che invece di separare le persone, le tengono insieme” Oggi Brunori Sas è tornato. A distanza di poco più di 10 anni dal primo, ci regala il suo quinto disco: Cip!. Quinto o uno-bis, come lo ha definito lui stesso in occasione della prima uscita pubblica della nuova creatura. Un tentativo di recuperare un po’ di quella ingenuità del suo primo lavoro, un “fanciullino” pascoliano, di cui sentiva il bisogno. Dario Brunori ha raccontato un po’ del nuovo disco oggi, 10 gennaio, nel giorno dell’uscita ufficiale alla Casa degli artisti di Milano. “Volevo parlare delle cose che invece di separare le persone le tengono insieme”. Se è vero che i due motori del mondo sono la paura e l’amore, come diceva John Lennon, e che nel disco precedente “A casa tutto bene”, si ... Leggi la notizia su tpi

IlContiAndrea : Un gran bel disco, un artista ironico ed autoironico Brunori Sas a FqMagazine: “Non ho portato ‘Per due che come… - ArmandoFanelli : Brunori Sas - Per due che come noi - ginacand : RT @OndeFunky: Su #ondefunky vi racconto Cip! il nuovo disco di @BrunoriSas che si conferma un fuoriclasse della scrittura, anche quando,… -