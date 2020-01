Brescellum: cos’è, come funziona e cosa cambia con la nuova legge elettorale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il testo base della nuova legge elettorale, Brescellum o Germanicum per il momento i suoi nomi, è stato depositato alla Camera. Il nuovo sistema prevede una soglia di sbarramento al 5% (introducendo, però, il diritto di tribuna) e si basa su un sistema proporzionale, andando a eliminare la quota maggioritaria prevista dai collegi uninominali. Vediamo come funziona il sistema elettorale e cosa cambia rispetto al Rosatellum.Continua a leggere Leggi la notizia su fanpage

