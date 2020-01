Brad Pitt ringrazia Bradley Cooper: “Mi hai salvato dall’alcolismo. Sono sobrio grazie a te” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Brad Pitt ringrazia pubblicamente Bradley Cooper Dopo la vittoria ai Golden Globe 2020 come migliore attore non protagonista per il film “C’era una volta… a Hollywood”, Brad Pitt torna a parlare della sua dipendenza dall’alcol e lo fa ringraziando pubblicamente l’amico e collega Bradley Cooper per averlo aiutato a rimanere sobrio. “grazie, Bradley”, ha detto Pitt sul palco durante la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti assegnati dal National Board of Review. “Bradley Cooper ha appena messo sua figlia a letto e si è precipitato qui. Sono sobrio grazie a questo ragazzo”, ha ribadito l’attore 56enne. “Da allora ogni giorno è stato più felice. Ti voglio bene e ti ringrazio”. Brad Pitt aveva già parlato della sua lotta alla dipendenza dell’alcol dopo la separazione da Angelina Jolie nel ... Leggi la notizia su tpi

TomiLaffly : OH HAI BRAD PITT! #NYFCC - team_world : “Comunque, io ti avrei fatto un po’ di spazio sulla zattera” -Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, #GoldenGlobes 2020 Ec… - SimoneAKirA : Leggevo che Brad Pitt ha ringraziato Bradley Cooper perché l’ha salvato dalla dipendenza da alcool Io raga giuro n… -