Borgonzoni pubblica il sondaggio politico Swg sull’Emilia Romagna di LA7, ma è il dato sbagliato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Va letto con grande attenzione l’ultimo sondaggio politico Swg riguardante l’Emilia Romagna e andato in onda ieri sera su LA7, considerando soprattutto quanto è stato pubblicato da Lucia Borgonzoni a proposito delle intenzioni di voto dei cittadini in vista del voto in programma tra poco più di due settimane. Non possiamo parlare di bufala, a differenza di quanto raccolto qualche settimana fa, ma allo stesso tempo il rischio che si faccia disinformazione in queste situazioni molto particolari è elevato. La giusta lettura sull’ultimo sondaggio politico Swg di LA7 per l’Emilia Romagna Analizzando questioni più concrete, occorre partire dal post pubblicato da Lucia Borgonzoni ieri sera sul tardi, citando appunto l’ultimo sondaggio politico Swg di LA7 per l’Emilia Romagna. Come si può notare dall’immagine in questione, si parla chiaramente di ... Leggi la notizia su bufale

LegaSalvini : #Borgonzoni: Vi salutiamo da Fogliano (Reggio Emilia) e inviamo un forte abbraccio al candidato del PD che anche og… - pacaflower : RT @CesareDTrocchio: Utim'ora: la Borgonzoni non pubblica niente per 3 ore e sale di un punto nei sondaggi. #Borgonzoni #propagandalive #1… - sardo1951 : RT @CesareDTrocchio: Utim'ora: la Borgonzoni non pubblica niente per 3 ore e sale di un punto nei sondaggi. #Borgonzoni #propagandalive #1… -