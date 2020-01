Boom di ascolti per Don Matteo 12 ma tante critiche per la morte di Caterina: per Cecchini un nuovo dolore (Di venerdì 10 gennaio 2020) La puntata di Don Matteo 12 in onda ieri sera è stata vista da oltre 7 milioni di spettatori, numeri record per Rai 1 che inizia alla grande l’anno. Ma proprio il primo episodio di questa dodicesima stagione ha dato ai telespettatori che seguono con grande passione al fiction una bruttissima notizia, per la quale sui social non sono mancate le critiche. Un nuovo lutto, il che non è una novità. Nell’ultima stagione le lacrime per la morte del piccolo Cosimo si sono sprecate. Ancora una volta però a soffrire per la morte di un parente è il maresciallo Cecchini. Dopo aver perso sua foglia Patrizia, morta in un drammatico incidente d’auto, questa volta il Cecchini è costretto a dire addio a sua moglie. Nella fiction sono quindi passati due anni da quando Caterina è venuta a mancare e i fans della serie lo scoprono fin dai primi minuti. Si pensa che Cecchini sia triste in ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Affaritaliani : Don Matteo quadruplica Canale5. Vespa boom - Affaritaliani : Ascolti Tv: Rai1 con Don Matteo quadruplica Canale5, boom Vespa con Craxi - Teleblogmag : Il ritorno di Don Matteo é già boom di ascolti. #auditel -