Bonafoni lancia ‘Movimento Pop’, martedì la presentazione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – Nasce “Pop, Idee in Movimento”, una associazione che ha l’obiettivo di mettere in rete e valorizzare le buone pratiche di associazioni, amministratori, cooperative, comitati ed enti di volontariato che sul territorio lavorano ogni giorno portando grandi risultati per tutte le cittadine ed i cittadini. A lanciare la nuova realta’ sara’ Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e capogruppo della Lista Civica Zingaretti. E’ quanto si legge in una nota. Insieme a lei, 8 fondatori espressione di storie rappresentative di mondi e temi a cui l’associazione dara’ forte impulso in termini istituzionali e territoriali: Enrico Fontana – storico dirigente ambientalista e giornalista, Patrizia Ciccarelli – femminista, tra gli animatori del movimento Latina bene comune e assessora al Welfare e alle Pari opportunita’ ... Leggi la notizia su romadailynews

