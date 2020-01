Biathlon, tre azzurri a punti nella short individual dell’IBU Cup a Brezno-Osrblie 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non arriva un altro podio per l’Italia del Biathlon impegnata in IBU Cup: a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, nella 15 km short individual maschile successo norvegese con Endre Stroemsheim che va a precedere il tedesco Roman Rees. Terzo il russo Kirill Streltsov, mentre vanno a punti i tre azzurri: 22° Luca Ghiglione, 31° Rudy Zini, 36° Mattia Nicase. Vince il norvegese Endre Stroemsheim, perfetto al poligono con 20/20, che chiude in 36’29″9 e distanzia di 57″3 il tedesco Roman Rees, pure lui perfetto al tiro. Terza posizione per il russo Kirill Streltsov, partito col pettorale numero 1, a 1’19″5, con un errore al secondo poligono. In casa Italia vanno a punti tutti gli azzurri impegnati: Luca Ghiglione è 22° a 3’16″8 con un solo errore proprio all’ultimo poligono, mentre è 31° Rudy Zini a 3’49″9, con tre errori al tiro (5/5 ... Leggi la notizia su oasport

