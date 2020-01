Biathlon in tv oggi, 10 km Sprint Oberhof 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza (Di venerdì 10 gennaio 2020) La prima parte della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon è stata ormai lasciata alle spalle e, dopo le donne, anche per gli uomini è giunto il momento di ritornare in azione per le tre tappe del mese di gennaio dove andranno in scena oltre alle due tappe tedesche di Oberhof e di Ruhpolding anche il particolare weekend di Pokljuka (Slovenia). Il programma della giornata odierna prevede solamente la Sprint maschile con partenza del pettorale numero 1, l’austriaco Simon Eder, alle 14:30. Senza Johannes Bø, fermo ai box per l’attesa della nascita del figlio, si apre una grandissima possibilità per tutti gli avversari sia in ottica classifica generale che di vittoria di tappa, e i nostri Lukas Hofer (5) e Dominik Windisch (16) sono pronti a ripartire alla caccia del podio. La Sprint maschile di Coppa del mondo di Biathlon a Oberhof (Germania) sarà trasmessa in diretta tv da ... Leggi la notizia su oasport

