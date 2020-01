Biathlon, in campo maschile a Oberhof si cerca di un nuovo padrone. Hofer e Windisch a caccia di un risultato di peso nella Sprint (Di venerdì 10 gennaio 2020) Venti giorni dopo le fatiche di Le Grand Bornand la stagione 2019/2020 del Biathlon riparte dalla Germania. Ci si sposta in Turingia verso una delle classiche del calendario, Oberhof, che ha esordito nel 1991 ed è diventata da vent’anni a questa parte un appuntamento fisso delle prime settimane di gennaio. Un mese ricco di azione, il primo di questo 2020, che si sposterà poi in Baviera a Ruhpolding e infine in Slovenia a Pokljuka per chiudere il trittico di preparazione agli ormai imminenti Mondiali di Anterselva. Per il settore maschile queste tre tappe saranno davvero fondamentali sotto tutti i punti di vista. Il leader della classifica generale e assoluto dominatore dell’ultima stagione e mezza, il norvegese Johannes Bø, è stato costretto ad una sosta forzata per l’attesa della nascita del figlio e potrebbe restare fermo per tutte e tre le settimane. Inutile dire ... Leggi la notizia su oasport

